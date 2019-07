Herrera não renovou contrato e despediu-se do FC Porto

Hector Herrera já não é jogador do FC Porto. O jogador mexicano anunciou esta terça-feira que está mesmo de saída do clube portista, com o qual não chegou a renovar contrato, que expirou no passado domingo, 30 de Junho.

Nas redes sociais, Herrera partilhou um vídeo a agradecer todo o apoio do FC Porto, clube no qual cumpriu seis temporadas e foi nomeado, entretanto, capitão de equipa. “Muito obrigado, companheiros, staff e adeptos por estes maravilhosos seis anos de dragão ao peito, foi um enorme prazer fazer parte da família portista, até já!”, escreveu assim o jogador.

O próximo clube do futebolista ainda não é conhecido. Em Maio, Herrera chegou mesmo a comunicar publicamente que não iria jogar na Gold Cup, competição em que a selecção mexicana já está nas meias-finais, para poder descansar e “decidir o seu futuro profissional”.