298 desportistas russos suspeitos de doping

Um total de 298 desportistas russos foram identificados como suspeitos de doping, depois de analisadas milhares de amostras recuperadas do laboratório de Moscovo, anunciou nesta terça-feira a Agência Mundial Antidopagem (AMA).

No relatório que elaborou, a AMA esclareceu ter remetido 43 casos às correspondentes federações internacionais, ainda que não tenha revelado os nomes nem as modalidades em que competem.

As federações internacionais interessadas já começaram a avaliar as provas a fim de identificar as infracções em matéria de doping e nos casos em que decidirem arquivá-las, a AMA reserva-se o direito de os levar ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).