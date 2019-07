Realizador português Abi Feijó entre os novos membros da Academia dos Óscares

Abi Feijó foi convidado a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana, o organismo que atribui anualmente os Óscares.

O nome do realizador e produtor português surge na lista de 842 novos membros de 54 países divulgada segunda-feira pela academia de Hollywood. Todos terão poder de voto na escolha dos premiados.

Com a entrada de novos membros a academia tem o objectivo de tornar a associação mais diversa e representativa, especificando que, do total de novos membros, este ano, 50% são mulheres e 29% não brancos.

Abi Feijó nasceu em Braga em 1956 e é licenciado em Arte Gráfica e Design pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, cidade onde fundou o seu primeiro estúdio de cinema de animação, o Filmógrafo. Antes, fez um estágio no Office National du Film no Canadá, sob a orientação de Pierre Hébert, onde realizou o seu primeiro filme, Oh que Calma (1985). Em 2000 criou a Casa da Animação, centro cultural dedicado ao Cinema de Animação, no Porto, e, mais tarde, a produtora Ciclope Filmes.

Depois da estreia na realização Abi Feijó dirigiu ainda as curtas A noite saiu à rua (1988), Os Salteadores (1993) — um dos seus filmes mais premiados — Fado Lusitano (1994) e Clandestino (2000).

Com Regina Pessoa, que entrou para a academia de Hollywood no ano passado, fez Estrelas de Natal, em 1998, e, com Daniela Duarte Nossa Senhora da Apresentação, em 2016.

Entre os novos membros hoje anunciados pela academia de cinema dos Estados Unidos encontra-se igualmente o histórico produtor brasileiro Luiz Carlos Barreto, responsável por filmes como Terra em Transe, de Glauber Rocha, e Bye Bye Brazil, de Carlos Diegues. Do Brasil, a lista agora divulgada inclui ainda a realizadora Laís Bodanzky (Como Nossos Pais e Chega de Saudade), a directora de fotografia Carolina Costa (Las elegidas) e o compositor Heitor Teixeira Pereira (Angry Birds 2, Playmobil, Gru, o maldisposto 3).

A jovem actriz mexicana Marina de Tavira, nomeada este ano para o Óscar de melhor actriz pelo desempenho em Roma, de Alfonso Cuarón, é também um dos novos membros convidados para a academia de Hollywood, à semelhança das norte-americanas Lady Gaga e Elisabeth Moss.

O histórico actor francês Jean-Louis Trintignant, que regressou aos ecrãs nos últimos anos com o realizador austríaco Michael Haneke (Amor e Happy End), é outro dos 842 novos membros.

Em 2018, entre os novos membros convidados estavam a realizadora portuguesa Regina Pessoa, o editor de som Nelson Ferreira e o designer Luís Sequeira, ambos canadianos com raízes em Portugal, nomeados para os Óscares pelo filme A Forma da Água, do mexicano Guillermo del Toro.