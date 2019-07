Diana Policarpo ganha Prémio Novos Artistas Fundação EDP com “uma escultura sonora”

Diana Policarpo, 33 anos, é a vencedora desta edição do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, acaba de ser anunciado. A artista visual e compositora que tem vindo a trabalhar questões relacionadas com as estruturas de poder e de género foi a escolhida por um júri composto por António Mexia (presidente da Fundação EDP), Andrea Lissoni (curador da Tate Modern), Jochen Volz (director artístico da Pinacoteca de São Paulo), Natxo Checa (director artístico da ZDB), Miguel Coutinho (director-geral da Fundação EDP) e José Manuel dos Santos (director cultural da Fundação EDP). O prémio tem o valor de 20 mil euros.

Coube Miguel Coutinho, que sublinhou o trabalho “hercúleo" do júri, ler a acta em que se destacou “a coerência da pesquisa e do discurso”, traduzida “numa inovadora instalação multimédia com grande valorização da componente sonora, criando um ambiente imersivo que assegura uma grande eficácia na relação do conceito idealizado pela artista com a sua concretização do espaço.”

O júri atribuiu ainda uma menção honrosa a Isabel Madureira Andrade, a mais jovem artista entre os seis finalistas do Prémio EDP, “pela energia e técnica revelada na sua pintura”. Os outros finalistas são Mónica Miranda, Henrique Pavão, Dealmeida Esilva e AnaMary Bilbao.

Combinando as artes visuais, a música electroacústica e a performance multimédia, Diana Policarpo (Lisboa, 1986) tem vindo a explorar temas como a invisibilidade da mulher.

Na exposição do MAAT – Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, a artista expõe agora Death Grip, uma instalação multimédia site-specific composta 15 canais sincronizados com duas animações digitais 3D, em loop. Com ela cria um ambiente imersivo que remete o espectador para o lugar inóspito e hostil em que prospera o fungo Cordyceps, nas montanhas rochosas dos Himalaias, depois de uma residência artística realizada este ano em Varanasi. Jochen Volz chamou-lhe “uma escultura sonora”, num trabalho “com um vocabulário artístico muito próprio que tem a capacidade de fazer uma síntese partindo de referências muito amplas”. Dois ecrãs suspensos em estruturas de ferro mostram, a preto e branco, o ciclo de vida do fungo. Para criar Death Grip (2019), Policarpo trabalhou com “um grupo de mulheres nómadas” responsáveis pela colheita deste recurso precioso e que, apesar de serem um elemento vital da economia que se gerou em seu redor, permanecem na sombra.

Estava previsto que Artur Barrio, vencedor da última edição do Grande Prémio Fundação EDP Arte, fizesse parte do júri, mas o artista luso-brasileiro não pôde comparecer à reunião por motivos de saúde.