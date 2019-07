Chefe de gabinete de Mário Centeno indicado presidente do Opart

O advogado e professor universitário André Moz Caldas, chefe de gabinete do ministro Mário Centeno desde 2015, foi nomeado pelo Governo para presidente do conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), anunciou esta terça-feira o Ministério da Cultura (MC). A nomeação chega num momento particularmente delicado da vida desta estrutura que tutela o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado (CNB), palco de um diferendo laboral que já provocou o cancelamento de uma ópera e de um espectáculo da CNB. O novo homem forte do Opart vem das fileiras do Partido Socialista (PS) e, pormenor talvez não menos importante, chega a esta entidade pública empresarial vindo das Finanças, onde a reivindicação de harmonização salarial dos trabalhadores do São Carlos e da CNB, que a ministra da Cultura começou por endossar, terá esbarrado.

Segundo a nota curricular distribuída pelo ministério, André Moz Caldas, 36 anos, é licenciado em Direito e mestre em História do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde é assistente convidado em diversas cadeiras. Foi dentista antes de ser advogado e exerceu advocacia até 2015, ano em que assumiu as funções de chefe do gabinete do ministro das Finanças. Dois anos antes, fora eleito presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, em Lisboa, pelo PS, cargo que chegou a acumular com as suas funções nas Finanças.

“Ao longo do seu percurso”, destaca o MC, “teve sempre uma ligação muito próxima com o canto e com a música clássica, tendo frequentado o Curso Complementar de Piano na Academia de Amadores de Música e integrado o Coro Sinfónico Lisboa Cantat”.

O novo conselho de administração do organismo incluirá ainda, como vogais, a directora-adjunta do Conservatório Nacional Anne Victorino d'Almeida, filha e o até aqui vogal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos Alexandre Miguel Santos, economista de formação.

O anterior conselho de administração do Opart, presidido por Carlos Vargas, foi nomeado em Fevereiro de 2016 para um mandato de três anos, que terminou em 31 de Dezembro de 2018, e permanecia em funções, aguardando a sua “efectiva substituição”.

No início da semana passada, Carlos Vargas apresentou à tutela o seu pedido de demissão. Também Patrick Dickie, o actual director artístico do São Carlos, se manifestou indisponível para um novo mandato. Confrontados com a recusa do MC em atender as suas reivindicações, os trabalhadores do Opart já declararam que vão continuar em greve e que ponderam avançar para uma acção em tribunal.