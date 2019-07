Julho começa nublado. Chuva em Lisboa a partir de quarta-feira

Para o início da primeira semana de Julho, Portugal continuará a registar temperaturas amenas — com a excepção de algumas zonas do interior — em contraste com alguns países da Europa que continuam a ser afectados pela onda de calor que tem feito os termómetros ultrapassar os 40 graus Celsius. A meio da semana, poderá haver aguaceiros em Sines, Setúbal, Lisboa ou Bragança.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, em especial no litoral oeste, podendo essa nebulosidade persistir em alguns locais do litoral Centro durante o dia.

Durante a tarde, prevê-se um aumento temporário de nebulosidade em alguns locais do interior da região Norte com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando, em especial a partir da tarde, moderado a forte de norte/noroeste, com rajadas até 60 quilómetros por hora, no litoral oeste, principalmente a sul do Cabo Carvoeiro, e nas terras altas. Está também neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 12 graus Celsius (na Guarda) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 22 (em Aveiro) e os 32 (em Faro e Castelo Branco). Na grande Lisboa e no grande Porto, as previsões são semelhantes: céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até final da manhã e para o final do dia, vento fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h no caso de Lisboa e 30km/h no caso do Porto), com rajadas até 60 km/h, em especial a partir do início da tarde. A zona registará ainda neblina matinal.

Para esta terça-feira, continuará a registar-se céu pouco nublado ou limpo em quase todas as regiões do litoral, sendo que no interior apenas em Vila Real, Guarda e Faro se prevê que o céu esteja limpo durante todo o dia. Mesmo assim e de acordo com as previsões do IPMA, as máximas no conitnente chegarão aos 33 graus Celsius em Bragança e Braga, Vila Real e Évora chegarão aos 21 graus Celsius. Por outro lado, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius em Beja, Portalegre, Castelo Branco e Guarda e os 17 graus Celsius em Faro e Lisboa.

Para o meio da semana, o IPMA prevê que todo o continente continuará a registar céu parcialmente nublado (Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal Sines ou Sagres) ou nublado por nuvens altas em algumas regiões (Viana do Castelo, Porto, Bragança, Aveiro, Portalegre, Évora ou Faro), com a possibilidade fraca de ocorrência de aguaceiros em algumas regiões como Sines, Setúbal, Lisboa ou Bragança. Esta quarta-feira, as máximas chegarão aos 33 graus Celsius em Bragança e aos 32 graus Celsius em Castelo Branco e ao mínimas deverão atingir os 13 graus Celsius em Évora e os 14 graus Celsius em Portalegre e Évora.

Os concelhos de Alcoutim e Tavira, no distrito de Faro, apresentam esta segunda-feira um risco máximo de incêndio, segundo o IPMA, que colocou também 29 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança em risco muito elevado de incêndio. Em risco elevado estão mais de 70 concelhos de todos os distritos de Portugal continental excepto Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro.

Chuva chega a meio da semana

A chuva chega a meio da semana a algumas regiões do país, nomeadamente a Lisboa que regista uma probabilidade de ocorrência de precipitação de 83% para esta quinta-feira e de 53% para esta sexta-feira. Outras regiões do país também registarão períodos de precipitação durante os últimos dois dias desta semana, nomeadamente Setúbal, Santarém, Leiria, Braga ou Bragança.

No entanto, e segundo as informações disponibilizadas pelo IPMA, para estas regiões não se prevêem descidas de temperaturas significativas, sendo que para quinta-feira Lisboa registará máximas de 23 e mínimas de 17 graus Celsius e Setúbal mínimas de 16 e máximas de 25 graus Celsius. A Norte, em Braga ou Bragança, as máximas chegarão aos 27 e aos 31 graus Celsius respectivamente, e as mínimas aos 16 e 18 graus Celsius.