Caução de 40 mil euros para Álvaro Amaro aguardar julgamento em liberdade

O eurodeputado do PSD e ex-presidente da Câmara Municipal da Guarda foi sujeito ao pagamento de uma caução de 40 mil euros para aguardar julgamento em liberdade no caso do processo Rota Final.

Álvaro Amaro foi constituído arguido por suspeitas de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio, prevaricação e abuso de poder.