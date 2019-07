O “mamarracho”

Em Julho de 1972 a Câmara de Viana vendeu em hasta pública o terreno do antigo mercado, com 975 m2. Coutinho, emigrante no Zaire, ganhou o concurso com um projecto do arquitecto Eduardo Coimbra de Brito, que respeitava a volumetria estabelecida no concurso. O arquitecto, formado na Escola Superior de Belas Artes do Porto, a melhor escola do país, é autor da Pousada de São Bento da Caniçada, do restauro do Convento de São Francisco de Chaves, etc. O prédio Coutinho foi candidatado a imóvel de interesse público pelo prof. arquitecto Jorge Ribeiro de Melo, da Universidade do Porto, que o considera um dos exemplares mais significativos da transição dos conceitos do Estado Novo para os posteriores e representativos de um período histórico de cada região. Foi José Sócrates, autor de arquitectura na Beira Baixa de qualidade conhecida, que, como ministro do Ambiente, lançou a campanha contra o prédio considerando-o “um aborto”. Advogados, jornalistas e outros amadores pegaram na análise crítica de Sócrates e chamaram ao prédio “um mamarracho”. Com fundamentos exclusivamente estéticos, que os especialistas não corroboram, querem deitar abaixo um prédio de 13 andares, de autor reconhecido, construído de acordo com o concurso público, para o que se expulsam e martirizam os proprietários, através da Viana Polis, de que o Governo controla 60% e a câmara 40%. Custará uma fortuna deitar abaixo a habitação qualificada de 300 pessoas.

A. Carvalho, Lisboa

Um prémio justo

Há pequenas notícias que passam despercebidas mas que são de grande relevância. O PÚBLICO de 26 de Junho informa que o Livre, partido politico, defende e muito bem que o Prémio dos Direitos Humanos concedido pela Assembleia da Republica seja este ano concedido a Miguel Duarte, o jovem que, por salvar da morte seres humanos, estar sujeito como paga a largos anos de prisão, decretados por um país dito civilizado onde, por ironia, está instalado o Estado da Igreja Católica, embora ambos independentes entre si. Com esse prémio, e muito bem, já foram contemplados, em 2017, a Cruz Vermelha Portuguesa e, em 2018, a Obra Vicentina de Auxilio aos Reclusos. Aguardemos alguma reacção, se houver, da Assembleia da República, especialmente dos auto-intitulados humanistas.

Carlos Leal, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Denunciar os corruptos

A corrupção é um dos males das sociedades contemporâneas. Portugal não escapa; pelo contrário, soube-se esta semana que somos o país europeu que menos cumpriu na investigação para a supressão da corrupção. Não devia ser assim e devíamos saber, nós, cidadãos comuns, que tudo está a ser feito para pelo menos combater essa praga. Exemplos não faltam, desde o topo à base; assim se esteja atento aos ventos que passam. É preciso denunciar os corruptos para que sejamos cada vez mais livres e produtivos. É isto o que precisamos: liberdade e produtividade; o resto vem por acréscimo.

Gens Ramos, Porto