Cargos de topo da UE: discussão prossegue em Bruxelas mas líderes ainda não se entenderam

Ao fim de quinze horas de discussões no Conselho Europeu, os 28 chefes de Estado e governo da União Europeia ainda não conseguiram encontrar uma chave para a distribuição dos cargos de topo nas instituições comunitários na próxima legislatura — que arranca já esta terça-feira com a tomada de posse do novo Parlamento Europeu.

Os trabalhos começaram com uma feroz oposição a uma solução de compromisso que tinha sido desenhada à margem da cimeira do G20, no Japão, pela chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e os negociadores dos socialistas e liberais, Pedro Sanchéz e Mark Rutte, respectivamente.

Reconhecendo a nova realidade da fragmentação de forças políticas no hemiciclo após as eleições europeias, e num exercício que preservava o sistema dos cabeça de lista avançados pelos diferentes grupos europeus, a proposta passava por uma mudança da presidência da Comissão Europeia das mãos do centro-direita para o centro-esquerda.

Só que esse chamado “acordo de Osaka” esbarrou na oposição dos membros do Partido Popular Europeu, o maior grupo parlamentar europeu, e também nos quatro líderes do grupo de Visegrado (Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia), que não aceitavam a nomeação do holandês Frans Timmermans, o cabeça de lista socialista, para a presidência da Comissão Europeia.

Com o impasse instalado logo à partida, o presidente do Conselho, Donald Tusk, seguiu uma estratégia arriscada: suspendeu os trabalhos da cimeira depois de menos de duas horas de reunião, e iniciou rondas negociais individuais com todos os líderes, para testar o potencial apoio a soluções alternativas, como por exemplo do negociador da UE para o “Brexit”, Michel Barnier. Nenhuma das várias opções discutidas reuniu apoios suficientes para poder ser considerada — o que obrigou Tusk a regressar à solução de Osaka, embora com algumas variações.

Tal como foi inicialmente apresentado por Donald Tusk (e também por Angela Merkel, na habitual reunião do PPE que antecede o Conselho Europeu), o plano passava pela entrega da presidência da Comissão aos socialistas e dos cargos de primeiro vice-presidente e Alto Representante para a Política Externa aos democratas-cristãos, que também ficariam com a presidência do Parlamento Europeu. Já os liberais, que ao contrário das outras duas bancadas, conseguiram expandir o seu grupo nas eleições de Maio, arrecadariam a presidência do Conselho Europeu.

Numa rebelião inédita contra a autoridade política de Angela Merkel, o modelo foi classificado como inaceitável pelos restantes líderes do PPE, que não queria acreditar que a chanceler alemã tivesse subscrito uma solução que cedia a Comissão aos socialistas sem “dar luta”, como reclamou o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar.

“O PPE não subscreveu o pacote que foi negociado em Osaka, e a vasta maioria dos primeiros-ministros do PPE não acredita que se deva desistir da presidência da Comissão tão facilmente, sem tentar resistir”, afirmou Varadkar à entrada para a cimeira, expondo a fractura no PPE e a revolta aberta contra Merkel, que terá sido surpreendida pela posição de força dos seus correlegionários, que pelo menos até agora não cederam.

O PPE está representado no Conselho por oito chefes de Estado e governo, que representam cerca de 25% da população europeia: Alemanha, Bulgária, Chipre, Croácia, Hungria, Irlanda, Letónia e Roménia. Contudo, o húngaro Viktor Orbán não entra nestas contas: opõe-se à nomeação de Frans Timmermans como também está contra Manfred Weber, o Spitzenkandidat (cabeça de lista) do seu próprio grupo.

De madrugada, num gesto surpreendente, o primeiro-ministro da Bulgária, Boiko Borisov, publicou um video na sua conta do Facebook de um encontro bilateral com Frans Timmermans na Representação Permanente do seu país. “Parece que há um compromisso no horizonte, em que Weber fica com o Parlamento e você com a Comissão, e por isso quis reunir-me consigo”, diz o líder búlgaro, que menciona as “discussões com Angela Merkel, Mark Rutte e outros colegas” para perplexidade do holandês — que sugere que “talvez fosse melhor que esta conversa não estivesse a ser gravada”.

A divulgação do encontro sugeria que a resistência de Borisov ao “acordo de Osaka” já estava vencida, e a expectativa era que outros membros do PPE poderiam seguir-se-lhe. O que não veio a acontecer. Ao raiar do dia, os líderes da Croácia, Chipre, Letónia, Irlanda e Roménia mantinham o bloqueio. Mas os trabalhos foram retomados às sete horas da manhã (6h em Portugal continental), com a expectativa de ainda chegar a um consenso esta segunda-feira.