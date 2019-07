Tribunal de Braga aceita providência cautelar dos moradores do Prédio Coutinho

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga aceitou, nesta segunda-feira providência cautelar que visa impedir a demolição do Prédio Coutinho, em Viana do Castelo, interposta pelos moradores, confirma o advogado dos residentes, Francisco Vellozo Ferreira, à RTP.

Para o advogado dos moradores do prédio Coutinho a decisão do tribunal repõe “os direitos negados [aos inquilinos do prédio] ao longo de todos estes dias”, como o acesso a alimentos, água e gás. “A demolição evidentemente não pode prosseguir enquanto as pessoas não abandonarem” as suas fracções, acrescenta Vellozo Ferreira.

A demolição do prédio Coutinho está prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis, por ser considerado um “aborto urbanístico”, devido aos seus 13 andares. Depois de demolido, o prédio daria lugar ao novo mercado municipal da cidade.

No entanto, a batalha judicial iniciada pelos moradores vem impedindo a concretização do projecto, iniciado quando José Sócrates era ministro do Ambiente.

O desmantelamento do edifício começou na passada sexta-feira, apesar de nove moradores se terem recusado a sair. A VianaPolis cortou a eletricidade, o gás e a água do prédio, estando também proibida a entrada de alimentos.

A acção de despejo dos nove últimos moradores no prédio esteve prevista para as 9h de segunda-feira, na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de Abril, que declarou improcedente a providência cautelar movida em Março de 2018.

Para esta segunda-feira, às 19h, está também marcado um cordão humano em frente ao Prédio Coutinho, para apelar aos últimos moradores que desocupem o edifício e acabem com a situação “insustentável e indigna”.