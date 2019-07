Em Paranhos, o percurso rumo à literacia não tem idade

O rumo que a vida de Abílio Vale tomou parecia, desde cedo, dar-lhe sinais de que o seu percurso não passaria pela escola. Não por falta de gosto ou vontade, mas porque as circunstâncias assim obrigaram. O pouco que sabe ler e escrever deve-o aos dois anos que passou como aluno da telescola, onde esteve apenas dois anos. A falta de recursos da família, da mãe neste caso, forçou-o a abandonar e a trocar as salas de aula pelo trabalho. Foi com pena que o fez, já que “gostava muito de lá estar”.

