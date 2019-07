Câmara de Vila Real de Stº António dissolve empresa municipal, com dívidas de 70 milhões

A empresa municipal Sociedade de Gestão Urbana (SGU) de Vila Real de Stº António vai ser extinta, atolada numa dívida de 70 milhões de euros. A factura aos fornecedores e os 94 trabalhadores que estão ao serviço da empresa passarão para a responsabilidade da câmara, uma das autarquias mais endividados do país. O plano que propõe a dissolução da SGU foi aprovado ontem, em reunião extraordinário do executivo, com a maioria dos votos do PSD. A oposição, PS e CDU, pedem a demissão da presidente, Conceição Cabrita, alegando “fraude” nas contas públicas.

A câmara apresentou para 2019 um orçamento de 39,1 milhões de euros. Porém, só a empresa Águas do Algarve reclama o pagamento de uma dívida de 22,7 milhões de euros. O município não reconhece a totalidade da dívida e a resolução do diferendo está dependente de uma decisão judicial que decorre nos tribunais. Para evitar, entretanto, uma falência descontrolada, a presidente de Câmara, Conceição Cabrita, apresentou um plano de “dissolução” da SGU, prevendo que 2019 seja mais um ano de resultados negativos. A empresa registou, nos últimos três anos, resultados líquidos negativos e esse facto confere suporte legal à câmara (Lei 50/2012, nº1, artigo 62) para propor a sua extinção. “A situação não é fácil”, admitiu a autarca, acrescentando ter recebido “a possibilidade do aval” do Fundo de Apoio Municipal (FAM) para obter mais empréstimos e reequilibrar as finanças.

A criação da empresa municipal, há 12 anos, para gerir o espaço e equipamentos públicos surgiu num momento em que o concelho - então presidido por Luís Gomes, ex-líder do PSD/Algarve - lançou várias iniciativas no sector turístico. Entre outros projectos anunciados, mas não concretizados, destaca-se a construção de um resort no parque de campismo de Monte Gordo. Para viabilizar o hipotético investimento, o terreno foi vendido pela câmara à SGU por 38 milhões.

Os bens da empresa, onde se inclui o próprio edifício da câmara, estão, em parte, nas mãos dos banco. “Se o Millennium/BCP executar a hipoteca, a próxima reunião de câmara vai ser na rua, junto ao pelourinho”, ironizou o vereador PS, António Murta, que já foi presidente de município.

PS pedido auditoria forense O Partido Socialista anunciou que vai pedir uma auditoria forense, para apurar “quem tem a responsabilidade” sobre as contas da gestão da SGU, que foram aprovadas com a empresa a dar lucro em 2016 – e afinal tinha prejuízo. Após a reabertura dos dossiers, os auditores detectaram que uma rubrica, com valor positivo de 370 mil euros, na realidade representava um milhão e 261 mil euros negativos. Em 2017 também se verificou em desvio de cerca de 200 mil euros. O resultado de 2018, afirmou Conceição Cabrita, foi “o menos negativo”. O vereador da CDU, Álvaro Leal, recordou: “A empresa já tinha dado prejuízo em 2015”. Por sua vez, António Murta, insinuou que possa ter havido “fraude” ou “falsificação” de documentos. “O risco de não detectar uma distracção material devido à fraude, é maior do que detectar uma distracção material devido ao erro”, justificou a empresa auditora, num documento, lido pelo vereador socialista. A fraude, explicam os técnicos, pode “envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno”.

A câmara encontra-se sob assistência financeira e está por isso obrigada a manter as taxas e impostos nos valores máximos. Às criticas da oposição que acusam Conceição Cabrita de ter “ocultado” a situação real da SGU, a autarca respondeu: “Tenho a humildade suficiente para abrir as contas e tentar salvar os funcionários, que o Partido Socialista parece não querer salvar”.

António Murta ripostou lembrando que o PSD prometeu “o céu na terra” em Vila Real de Stº António e um concelho capaz de “fazer inveja aos Emiratos Árabes Unidos”. O resultado, enfatizou, é chegar ao final do ano com uma dívida que, pelos seus cálculos, rondará os 300 milhões de euros.

No ano passado só de juros dos empréstimos à SGU, (que tem a câmara como único accionista) pagou um 1 milhão e 657 mil euros. “A dívida ficará para os meus bisnetos ou tetranetos pagarem”, enfatizou Murta. Perante esta situação, lançou o repto: “Por favor, peça a demissão – não castiguem mais os vilarealenses”. O vereador da CDU, Álvaro Leal acrescentou: “Nunca lhe pedi aqui a demissão mas secalhar começa a ser o caminho que poderia pensar”. Conceição Cabrita respondeu, interpelando: “Querem a nossa demissão? Deixem-me arrumar a casa e depois fica pronto para o próximo mandato”.

Ainda em relação à internalização dos trabalhadores, o vereador comunista questionou a câmara sobre o como seria efectuada a transferência. A presidente da câmara respondeu que o assunto é “novo” e que não sabe ainda como serão as condições para abertura dos concursos

