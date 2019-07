Caminhar, pedalar, escalar ou simplesmente estar nos Pirenéus

Junto às bilheteiras, os lamas vão mordiscando as ervas, indiferentes aos carros e a quem os fotografa, surpreendido por ali os encontrar. A tabuleta indica a estação de teleférico do Pic du Midi e não para qualquer paragem de montanha na América do Sul. Estamos nos Altos Pirenéus franceses e o objectivo é visitar a primeira reserva internacional de céu estrelado, ou seja, um lugar privilegiado para ver planetas e galáxias, seja nos enormes telescópios, seja a olho nu.

