Sunset Wine Parties do The Yeatman ganham pista de dança

O The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, revelou as datas das próximas Sunset Wine Parties (25 de Julho, 22 de Agosto e 26 de Setembro), aproveitando para anunciar uma surpresa: à habitual receita de vinhos portugueses e buffet junta-se uma pista de dança.

Nas três quintas-feiras agendadas o hotel vínico reúne 30 produtores nacionais e uma selecção de petiscos e pratos quentes e música. Uma pista de dança em pleno terraço junta-se a esta combinação “enquanto o sol se esconde atrás do Rio Douro e a cidade do Porto se veste de tons dourados”, descreve o hotel, que assim aproveita para exibir a sua premiada garrafeira.

A festa alarga-se até à pista de dança, onde um DJ convidado estará a cargo do ritmo até à 1h00.

As entradas nas Sunset Wine Parties, com casual chic como dress code, têm o custo de 95 euros por pessoa (bilhetes à venda através do site do hotel). As reservas de grupo, a partir de oito pessoas, beneficiam de um valor promocional de 85 euros por pessoa.

