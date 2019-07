Chefs e pescadores lado a lado no Vagos Sensation Gourmet

Já imaginou um pescador octogenário da arte xávega e um chef com estrela Michelin a cozinharem juntos no armazém onde os homens do mar guardam o material da pesca? Este é um dos desafios lançados no Vagos Sensation Gourmet, que regressa à Praia de Vagueira de 5 a 7 de Julho com workshops, showcookings, degustações e experiências gastronómicas em locais emblemáticos e inusitados.

Um moinho, uma farmácia, uma leitaria ou uma casa gandaresa. Alguns dos momentos altos do evento são as experiências gastronómicas, momentos em que os chefs fazem equipa com as gentes da terra para juntos confeccionarem dois almoços e três jantares.

O primeiro dia abre com “Chefs Cave e a cozinha primitiva: o fogo”. Os chefs Nuno Castro, Tony Martins, Daniel Cardoso, Joe Best e Pedro Pereira são desafiados a cozinhar só com o fogo utilizando apenas lenha, carvão, fogareiros e fogueiras.

No sábado, acontece o roteiro ambulante “Vagos e suas gentes: histórias entre pratos”, um percurso de mini-bus e cinco equipas (um chefe e uma personalidade da terra) que cozinham cinco pratos em cinco locais improváveis do município. Os visitantes são conduzidos de local em local onde vão provar as iguarias confeccionadas por cada equipa.

“(des)USO” é o jantar de sábado que vai juntar alguns nomes da cozinha nacional e internacional com alguns dos mais antigos cozinheiros amadores do município. Os mais novos vão trabalhar com produtos em “desuso” e os mais velhos vão receber um cabaz com as novas tendências.

No último dia, o almoço “Entre redes e linhas: à mesa com as nossas gentes” será preparado pelas gentes da pesca, dois homens do mar que são “verdadeiros cozinheiros de mão-cheia”.

No domingo, o jantar “Dos consagrados às promessas” é um desafio às mais jovens promessas que se juntam aos chefs de renome numa troca de experiências e desafios.

Estas actividades são pagas e funcionam mediante reserva. Cada experiência tem um custo de 45€. O almoço roteiro “Vagos e suas gentes: histórias entre pratos” tem um custo de 50€. A entrada no Vagos Sensation Gourmet é gratuita, mas para usufruir das iguarias preparadas pelos chefs e das provas de vinhos é necessário adquirir o kit que inclui um copo, um garfo e uma bolsa, com um custo de 4€.

Nesta sexta edição do Vagos Sensation Gourmet, subordinada ao tema “Gentes da Terra”, marcam presença nomes como Michelin Michel Van Der Kroft, do restaurante ‘t Nonnetje, Tiago Sabarigo, chef português à frente do Costes Downtown, em Budapeste, Louis Anjos, chef dos restaurantes do Macdonald Monchique Resort & SPA, responsável pela cozinha do premiado Bon Bon, e António Loureiro, chef de “A Cozinha”, o primeiro restaurante em Guimarães a receber uma estrela Michelin. E ainda Cátia Goarmon, protagonista do programa de cozinha “Os segredos da Tia Cátia”, do 24Kitchen, o mini-chef Pedro Jorge, um dos concorrentes da primeira edição do MasterChef Júnior da TVI, e Ann Kristin, que ficou em 2º lugar na segunda edição do MasterChef.