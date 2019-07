Concelhos de menor dimensão do Norte com mais 34 ME de fundos 2020 para regeneração

O Norte 2020 lançou um novo concurso que afecta mais 34 milhões a investimento de regeneração urbana por parte de concelhos de menor dimensão, definidos como “centros urbanos complementares”, revelou hoje a entidade gestora do programa.

Esta nova oportunidade “resulta da reprogramação financeira do Norte 2020, um exercício de revisão que ocorre sempre a meio do ciclo comunitário e que permite ajustar a distribuição dos fundos europeus pelas prioridades iniciais do programa, mantendo-se a dotação total”, refere, numa nota enviada à Lusa, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), responsável pela gestão do programa operacional.

O concurso que decorre até 27 de Setembro é dirigido aos municípios que têm Planos de Ação para a Regeneração Urbana (PARU) e prevê “não só a reabilitação de edifícios e do espaço público, mas também a reconversão de unidades industriais abandonadas, animação dos espaços públicos e acções que promovam a melhoria da qualidade do ar e da redução do ruído”.

Até 31 de Maio já foram aprovados 254 projectos no âmbito do PARU, num investimento de 101 milhões de euros, 83 milhões de euros dos quais apoiados pelo Norte 2020.

Entre os projectos aprovados destacam-se pelo valor do investimento, a reabilitação do edificado do Bairro da Cumieira, no município de Fafe, com investimento global na ordem dos 5,5 milhões de euros e a reabilitação do Cine-Teatro de Amarante no valor de global de cerca de quatro milhões de euros.

Destaque ainda para a reabilitação de habitações sociais do antigo Bairro do FFH e arranjo urbanístico do espaço público envolvente no município de Mogadouro, cujo investimento ronda os 3,1 milhões de euros e para requalificação do espaço do Campo do Seco e suas vias envolventes e de enquadramento, no município de Cabeceiras de Basto, no valor global de 2,76 milhões de euros.

O NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020) é um instrumento financeiro com uma dotação de 3,4 mil milhões de Euros de apoio ao desenvolvimento regional do Norte de Portugal.