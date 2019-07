A pré-época arranca como sempre: com muitas dúvidas

Falta pouco mais de um mês para o início oficial da época 2019-20 no futebol português e a pré-época está a ser exactamente igual às outras. Por mais que os clubes tentem antecipar, há coisas que escapam ao seu controlo e isso tem muito a ver com a longuíssima janela de Verão no mercado de transferências que só acaba no final de Agosto, já com a época em andamento. Ou seja, só daqui a dois meses é que teremos a versão final dos plantéis e, como é natural, os primeiros dias de trabalho das principais equipas têm sido marcados por muita incerteza.

Continuar a ler