PAOK anuncia contratação de Abel Ferreira que ficará até 2022

O campeão grego PAOK oficializou esta segunda-feira a contratação do treinador Abel Ferreira até 2022, avançando com o anúncio no site e nas redes sociais do clube de Salónica. O acordo foi também confirmado pelo Sp. Braga em comunicado.

A caminho da Holanda, onde se juntará ao estágio da equipa, Abel Ferreira deixa o comando técnico do Sp. Braga para assumir o dos campeões e vencedores da Taça da Grécia, depois de o PAOK ter avançado com 2,5 milhões de euros, o que o técnico considerou “a proposta da vida” dadas as condições financeiras “irrecusáveis”.

A SAD liderada por António Salvador acordou a cedência de Abel Ferreira “a título definitivo, mediante o pagamento da quantia de 2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil euros) sem encargos associados (i.e. a reverter inteiramente a favor desta sociedade desportiva)”, conforme as condições comunicadas à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) às 19h38, numa informação disponibilizada pelo site do Sp. Braga.

“Perante a persistente solicitação do técnico e a percepção de que não estavam garantidas as condições para a sua continuidade ao serviço deste emblema e ao seu envolvimento nos objectivos para esta temporada, não restou alternativa ao SC Braga que não passasse pela salvaguarda dos seus superiores interesses e da sua posição negocial. Respeitando esse princípio, foi acertada a desvinculação do treinador, bem como dos adjuntos João Martins, Carlos Martinho e Vítor Castanheira. O SC Braga regista o trabalho desenvolvido ao longo das últimas temporadas, desejando a Abel Ferreira e à sua equipa o maior sucesso para esta nova etapa das suas carreiras”, refere o comunicado.

Abel Ferreira, de 40 anos, chegou a Braga para treinar a equipa B dos minhotos em 2014/15 e assumiu o comando da principal no final de 2016/17. Em Maio de 2018, renovou por mais dois anos o contrato com o Sp. Braga, estendendo-o até 2020/21.

Em 2017/18, o treinador quebrou alguns recordes internos dos “arsenalistas” fazendo a temporada com mais pontos (75), assim como de número de vitórias num campeonato (24).