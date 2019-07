Hélder Nunes deixa o FC Porto e ruma a Barcelona

Hélder Nunes é o mais recente reforço da equipa de hóquei em patins do FC Barcelona para temporada 2019-20. O jogador de 25 anos sai do FC Porto, clube que representou nos últimos sete anos, e ao serviço do qual conquistou três campeonatos nacionais.

O hoquista assinou um contrato válido por quatro temporadas, até 2023, juntando-se ao colega de selecção João Rodrigues que, em 2018, também assinou pelo Barcelona, depois de ter representado o Benfica.

Hélder Nunes nasceu em Barcelos em 1994, cumprindo a formação no clube desta cidade minhota, o Óquei de Barcelos. Estreou-se no campeonato nacional com apenas 16 anos. Cumpriu duas temporadas no HC Braga e, com 18 anos, foi contratado pelos “dragões”, tornando-se capitão e assumindo um papel de destaque na equipa “azul e branca”. Em Portugal, soma um total de dez títulos, vencendo também várias provas ao serviço da selecção nacional, nas quais se destaca a conquista do Europeu de 2016.