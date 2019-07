Casillas no regresso do FC Porto aos trabalhos para nova temporada

O plantel do FC Porto iniciou esta segunda-feira os trabalhos de preparação para a nova temporada. O dia será dedicado a exames médicos. Uma das surpresas à entrada do centro de estágios do Olival, em Gaia, é Iker Casillas, que sofreu um enfarte de miocárdio a 1 de Maio e foi mais tarde submetido a uma cirurgia.

Nas fotografias divulgadas pelos “dragões” não surgem Hector Herrera, Yacine Brahimi (a disputar a Taça das Nações Africanas (CAN) pela Argélia), Hernâni, Fabiano, Maxi Pereira e Adrián López, cujos contratos terminaram.

O maliano Moussa Marega e o congolês Mbemba, que estão a disputar CAN2019, o venezuelano Osorio, cuja seleção foi eliminada na sexta-feira da Copa América, e Danilo, que ajudou Portugal a conquistar a primeira edição da Liga das Nações, foram alguns ausentes no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

O defesa João Pedro e os avançados Aboubakar e Marius também não se apresentaram, num início de trabalho que decorre à porta fechada, ao contrário de Sérgio Oliveira, que está de regresso ao clube portuense após ter sido emprestado aos gregos do PAOK.

Felipe e Éder Militão foram transferidos para Atlético Madrid e Real Madrid, respectivamente.

Por outro lado, regressam Sérgio Oliveira (PAOK) e Wenderson Galeno (Rio Ave), que estiveram emprestados na última temporada, e entram os jovens da equipa sub-19 portista e campeã europeia Fábio Silva, Romário Baró, Tomás Esteves, Diogo Leite, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye.

Até ao momento, o FC Porto só garantiu um reforço. Renzo Saravia, lateral direito, foi contratado ao Racing Club, mas está na Copa América a representar a selecção da Argentina, que encontra o Brasil nas meias-finais. Os “dragões” continuam à procura de reforços, depois de falharem a contratação de Bruma.

Pré-época em solo nacional

Segundo últimas informações disponibilizadas pelo FC Porto, os “dragões” vão realizar jogos de preparação frente ao Fulham (Estádio de Albufeira, a 16 de Julho), Bétis (Estádio Municipal de Portimão, a 19 de Julho), Getafe ou Portimonense (Estádio Municipal de Portimão, a 21 de Julho).



A 27 de julho, o FC Porto vai defrontar o Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, no Estádio do Dragão, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos.

Plantel provisório do FC Porto para 2019/20 Guarda-redes: Iker Casillas, Vaná, Mbaye e Diogo Costa. Defesas: Alex Telles, Pepe, Manafá, Diogo Leite, Mbemba, Saravia (ex-Racing Avellaneda, Arg), Osorio (ex-Vitória de Guimarães), Tomás Esteves, João Pedro e Diogo Queirós. Médios: Danilo, Otávio, Bruno Costa, Loum, Sérgio Oliveira (ex-PAOK, Gre), Óliver e Romário Baró. Avançados: Marega, Corona, Soares, André Pereira, Fernando Andrade, Aboubakar, Marius, Galeno (ex-Rio Ave) e Fábio Silva.