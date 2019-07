Carolina Costa tem 12 anos e ganhou três medalhas de ouro para Portugal

Carolina Costa conquistou no domingo a terceira medalha de ouro em três dias na Dance World Cup. A jovem bailarinha de 12 anos venceu nas provas de quartetos, a solo e em grupos. A prova de bailado decorre pela primeira vez em Portugal, no Fórum de Braga, onde reúne cerca de sete mil praticantes, oriundos de mais de 50 países e dura até ao próximo sábado.

Na sexta-feira, primeiro dia da prova, Carolina Costa venceu o primeiro ouro entrando em palco com o quarteto “Amigas da Esmeralda”, ao lado de Margarita Fernandes, Matilde Neves e Catarina de Castro.

A jovem subiu novamente ao pódio no sábado, depois de ter tido a melhor actuação na prova a solo em ballet. No final, Carolina Costa ergueu novamente a bandeira portuguesa e não deixou de agradecer a Annarella Roura Sanchez, a sua professora, e aos outros docentes do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, em Leiria.

No domingo, Carolina Costa voltou às redes sociais para destacar que o hino nacional voltou a tocar em Braga depois de vencer nova medalha de ouro com a coreografia de grupo “Amigas de Copélia”.

Medalhas e mais medalhas

Carolina Costa tem sido um dos nomes promissores do bailado a nível nacional e internacional. Na edição anterior da Dance World Cup, no ano passado em Barcelona, a portuguesa, com 11 anos, venceu cinco medalhas: quatro de ouro e uma de prata. O percurso foi impulsionado quando, também em 2018, venceu Prémio de Jovens Talentos da cidade de Braga.

Para chegar a esta final na sua cidade natal, a jovem bailarina já tinha vencido o ouro nas meias-finais, na Figueira da Foz.