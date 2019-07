Abel Ferreira vai deixar Sporting de Braga e rumar ao PAOK de Salónica

O treinador Abel Ferreira vai deixar o comando técnico do Sporting de Braga para assumir o dos campeões gregos do PAOK, revelou esta segunda-feira à agência Lusa fonte do clube minhoto da I Liga de futebol.

Segundo a mesma fonte, o técnico apresentou na manhã desta segunda-feira uma proposta de 2,5 milhões de euros do clube grego que diz ser “a proposta da vida” dele e considerando que, dadas as condições financeiras “irrecusáveis”, “não tem condições para continuar”.

O Sporting de Braga não queria a saída de Abel Ferreira, “até pelo timing”, mas perante o cenário ficou “de pés e mãos atados”.

A SAD liderada por António Salvador vai exigir que o PAOK pague a pronto e impor algumas condições entre as quais não contratar qualquer elemento de qualquer departamento do clube enquanto Abel estiver na Grécia.

O treinador da equipa B, Rui Santos, vai orientar os próximos treinos.

Abel Ferreira, de 40 anos, chegou a Braga para treinar a equipa B dos minhotos em 2014/15 e assumiu o comando da principal no final de 2016/17. Em Maio de 2018, renovou por mais dois anos o contrato com o Sporting de Braga, estendendo-o até 2020/21.

Em 2017/18, o treinador quebrou alguns recordes internos dos “arsenalistas” fazendo a temporada com mais pontos (75), assim como de número de vitórias num campeonato (24).