Morreu o historiador António Hespanha

O historiador e jurista António Manuel Hespanha morreu esta segunda-feira à tarde na Fundação Champalimaud, em Lisboa, na sequência de um cancro do cólon, confirmou a filha Paula Hespanha ao PÚBLICO. Tinha 74 anos.

Foi a sua formação em Direito que lhe permitiu construir uma visão alternativa da organização política do mundo do Antigo Regime, defendendo, através da valorização das fontes jurídicas, que o poder dos reis portugueses era limitado antes de meados do século XVIII. A partir de uma nova leitura da literatura e das práticas jurídicas, António Hespanha inaugurou todo um conjunto de revisões historiográficas, questionando a aplicação antes dos finais do século XVIII de uma noção de Estado tal como a entendemos na época contemporânea.

“Ele mudou muito a perspectiva sobre o que era o direito na época moderna e a relação tinha com a sociedade. O direito antigo era uma espécie de código para se entender o mundo dessa altura”, explicou o também historiador Nuno Gonçalo Monteiro, que o considera um dos historiadores da época moderna mais relevantes das últimas décadas.

Autor de obras como As Vésperas do Leviathan. Instituições e Poder Político. Portugal, séc. XVIII, a sua tese de doutoramento dedicada ao sistema de poderes da monarquia portuguesa, António Hespanha publicou mais recentemente o livro Filhos da Terra, Identidades Mestiças nos Confins da Expansão, onde regressa aos temas da história colonial.