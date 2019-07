Dia Nacional do Arquitecto celebrado em Lisboa e no Porto

O Dia Nacional do Arquiteto vai ser assinalado na quarta-feira em Lisboa e, na quinta-feira, no Porto, com cerimónias para homenagear os profissionais com mais de 50 anos de vida associativa, organizadas pela Ordem dos Arquitectos.

De acordo com a entidade, a cerimónia de 3 de Julho, Dia Nacional do Arquiteto, decorrerá às 18h na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.

No Porto, decorrerão no dia seguinte, quinta-feira, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, também às 18h, e têm ainda como finalidade encerrar as comemorações dos 20 anos da Ordem dos Arquitectos.

“A ideia de fazer coincidir o final das comemorações dos 20 anos da Ordem dos Arquitectos com uma homenagem aos membros com 50 ou mais anos de vida associativa é a consequência natural da opção anunciada na tomada de posse desta direcção”, lê-se num texto do presidente da Ordem, José Manuel Pedreirinho, publicado no site da entidade.

“É também a manifestação da nossa vontade relembrar muitos daqueles que, no anonimato do seu trabalho enquanto arquitectos, e nas suas múltiplas actividades, contribuíram para a construção desta casa que, apesar das suas muitas limitações e contradições, é o resultado de um trabalho continuado de muitas direcções que sempre souberam manter-se na intransigente defesa dos arquitectos portugueses”, acrescenta.

O Dia Nacional do Arquitecto é assinalado anualmente a 3 de Julho com o objectivo de celebrar a função social, a dignidade e o prestígio da profissão de arquitecto em Portugal.

A data marca a publicação do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, a 3 de Julho de 1998, assim como a data de revogação do Decreto n.º 73/73 com a publicação da Lei 31/2009.

Esta lei aprovou o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projectos de arquitectura.