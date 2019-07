Felipe Oliveira Baptista torna-se director criativo da Kenzo

Felipe Oliveira Baptista será o novo director criativo da marca francesa de luxo Kenzo, pertencente ao grupo LVMH, revelou esta segunda-feira a empresa, em comunicado. O criador português de moda português esteve durante oito anos à frente da Lacoste, de onde saiu em 2018.

“Kenzo é liberdade e movimento contagiosos”, afirma Filipe Oliveira Baptista, citado pelo comunicado do grupo francês, divulgado no início da semana. “Tudo o que [Kenzo] Takada fez foi cheio de alegria, elegância e de um senso de humor frio e atrevido”, acrescenta o criador português, referindo-se ao fundador da casa de costura e sublinhando também o modo como este “celebra a natureza e a diversidade cultural”.

O presidente do grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), Sidney Toledano, aponta, no mesmo comunicado, que “o talento de Felipe Oliveira, como designer, o seu domínio do vestuário e as suas raízes pessoais com origem em culturas muito distintas” constituem “activos reais para dar uma nova energia criativa à Kenzo”.

Felipe Oliveira Baptista assumirá “de imediato” o cargo anteriormente ocupado desde 2011 por Carol Lim e Humberto Leon, adianta o grupo francês. A dupla norte-americana apresentou sua última colecção pela Kenzo, para a Primavera/Verão de 2020, em Junho, em Paris. O criador português vai agora “escrever uma nova página na história da casa fundada em 1970”, garante o grupo.

O Business of Fashion aponta como, sob a direcção criativa de Baptista, a Lacoste ultrapassou os dois mil milhões de euros em receitas anuais, citanto o orador de gestão de luxo da faculdade Sciences Po Paris Serge Carreira: “[Felipe Oliveira Baptista] redefiniu a imagem da Lacoste, transformando-a numa marca mais de designer.” Segundo a Vogue, o criador foi responsável pela evolução da marca de ténis para uma marca digna de passerelle, “transportando um ar desportivo e ambientalista para as suas colecções”. A colaboração com a marca Supreme foi um dos últimos projectos que acompanhou ainda na Lacoste.

Em comparação, a Kenzo tem actualmente um valor anual de receitas mais modesto, de 400 milhões de euros, segundo o mesmo meio de comunicação. O Business of Fashion sublinha como a Kenzo tem conseguido adoptar o modelo cada vez mais popular de distribuição de roupa através de lançamentos (normalmente conhecidos por drops) com uma frequência relativamente grande, mas ainda assim “mantém-se no lado mais baixo do universo LVMH. Segundo a publicação, “o modelo de distribuição centrado nos drops” que está a infiltrar a moda, obriga os criadores e comerciantes a criar um feed constante de conteúdo e produtos de sucesso”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O que nos fez escolher Felipe acima de outros candidatos foi o facto de ele ter uma abordagem artística global”, comenta a directora executiva da Kenzo, Sylvie Colin, à Women's Wear Daily, citada pela Vogue. “Ele tem uma visão criativa de 360º e irá supervisionar a direcção artística a nível global, lidando tanto com as colecções como com as comunicações”, acrescenta. Afirmou ainda que o ADN do criador é compatível com o da marca francesa: “Tem a ver com uma certa sofisticação diária, silhuetas que são ao mesmo tempo chique e desportivas.”

O convite para fazer parte do grupo LVMH acontece um ano depois de Felipe Oliveira Baptista ter saído da Lacoste. Nascido nos Açores e radicado em Paris, Felipe Oliveira Baptista, de 44 anos, chegou a fundar a sua própria marca em 2003, que mais tarde suspendeu.

A marca Kenzo foi fundada em 1970, em Paris, pelo designer de moda Kenzo Takada, do Japão, e foi adquirida em 1993 pelo grupo internacional LVMH, contando actualmente com 525 trabalhadores. O grupo de marcas de luxo LVMH integra outras marcas como Givenchy, Fendi, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Christian Dior e Loewe.