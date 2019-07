Em Glastonbury as garrafas de plástico ficaram à porta e David Attenborough agradeceu

O mundialmente famoso naturalista David Attenborough apareceu no palco de Glastonbury, no domingo, para elogiar a proibição de garrafas de plástico, deixando os festivaleiros encantados com a sua presença, avança a Reuters. O documentário Blue Planet II, que já foi exibido em vários países do mundo, destacou os perigos da poluição do plástico na vida marinha, e o apresentador de 93 anos avançou que esta mudança no maior festival do mundo teria impacto. “Isso é mais do que um milhão de garrafas de água que não foram bebidas por vocês”, disse entre os aplausos. “Obrigado, obrigado.”

Os crescentes pedidos de acção levaram cerca de 180 países a concordar, no mês passado, em reduzir drasticamente a quantidade de plástico que chega aos oceanos, divulga a ONU. No caso do festival britânico, em Glastonbury foi proibida a venda de água, refrigerantes e álcool em garrafas de plástico. Em 2017, a última vez que o evento foi realizado, mais de um milhão de garrafas plásticas foram vendidas no local.

Desta vez, os participantes foram encorajados a levar as suas próprias garrafas que poderiam encher com água em torneiras e quiosques de água no local. Embora a temperatura tenha subido e se formassem bichas para a recarga da água, houve poucas queixas entre as cerca de 200 mil pessoas no local.