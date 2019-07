Charlotte Casiraghi volta a casar, desta vez pela igreja

Cerca de um mês depois de ter casado com o produtor de cinema francês Dimitri Rassam, no palácio da família Grimaldi, Charlotte Casiraghi, filha de Carolina do Mónaco, celebrou novamente a união, desta vez numa cerimónia religiosa.

A boda terá acontecido no sábado, 29 de Junho, na Provença e terá consistido num serviço religioso, seguido de uma recepção privada, de acordo com a Harper's Bazaar. A noiva escolheu um vestido de alta-costura feito à medida pela italiana Giambattista Valli — a marca partilhou uma fotografia do casal nas redes sociais.

Para a cerimónia civil, Casiraghi tinha um vestido curto criado por Anthony Vaccarello, director criativo da Saint Laurent​, mudando mais tarde para um outro mais elaborado da Chanel — aparentemente prestando homenagem à avó, Grace Kelly, que além do mais icónico vestido Lanvin que usou na cerimónia religiosa, vestiu também outro mais discreto e curto.

A data não foi escolhida ao acaso: foi também a 29 de Junho que Carolina do Mónaco casou-se pela primeira vez, com Philippe Junot, em 1978.

Charlotte e Dimitri estão juntos há três anos e têm um filho de seis meses, Balthazar. O casal tem filhos de relações anteriores: Casiraghi tem um filho de cinco anos (Raphael) e Rassam uma filha de sete anos (Darya).