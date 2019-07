Veneno, produto medicinal ou dispositivo eléctrico?

Um estudo publicado na Tobacco Control, uma publicação do grupo British Medical Journal no final de 2016, olhou para a regulamentação existente em vários países, entre os quais Portugal, que se destacava por já ser um dos poucos a taxar este produto. Mas um dos dados mais surpreendentes é o facto de o artigo referir as mais diversas classificações do produto: desde veneno (na Austrália, por exemplo) a produto medicinal (no Chile), passando por dispositivo eléctrico (Malásia) ou por imitação de tabaco (em vários países). Em Portugal aparecia classificado apenas e só como “cigarro electrónico”.

