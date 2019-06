Combate à corrupção

Portugal está muito mal classificado entre os outros países no combate à corrupção, lavagem de dinheiro, fuga de capitais, etc.. Não se trata da pequena corrupção do funcionário que aceita uns cobres para assinar uma licença de construção de uma casinha ou de outro que arranjou um emprego para o filho de um amigo. Isso são coisinhas já plasmadas na cultura portuguesa pelo provérbio: “Quem não tem padrinhos, morre mouro.”

Falo das grandes negociatas que levam anos a investigar e depois levam anos a julgar. Há dezenas de condenados na praça pública, mas na prisão só Duarte Lima e Armando Vara, que aliás ainda esperam pelo desfecho de outros processos onde são arguidos. O combate à corrupção seria muito mais eficaz se se adoptasse a delação premiada e se acabasse com o argumento tosco da inversão do ónus da prova. Sabe-se que a delação premiada foi um êxito em Itália no combate à máfia nos anos 90, mas nem assim os políticos portugueses se decidem a adoptá-la.

Outro bico de obra é não se poder obrigar um acusado a dizer como é que tem um património incompatível com os seus rendimentos declarados ao fisco. Vêm logo uns legalistas ortodoxos dizer que isso é inversão do ónus da prova. Para eles, a policia é que tem de descobrir de onde vieram os meios de aquisição do património. Assim, o Estado gasta dinheiro e perde tempo. O acusado espera descansado.

Carlos Anjos, Lisboa

Os privilégios dos juízes

Agora que tanto se comenta os absurdos e afrontosos ordenados, pensões de reforma e um sem-número de privilégios de que desfrutam os juízes portugueses, parece oportuno referir o exemplo de países evoluídos onde, ao contrário do nosso, a justiça efectivamente funciona e usufrui de inquestionável credibilidade. É o caso da Suécia – um modelo de transparência e de tolerância zero contra a corrupção nos serviços públicos. Os seus dezasseis juízes do Supremo Tribunal de Justiça recebem unicamente um salário fixo, sem direito a qualquer tipo de benefícios ou mordomias extras, como automóvel, motorista, secretários pessoais, verbas de representação ou seguros pagos pelo Estado, assim como residência subsidiada. E, tal como os ministros, deputados, autarcas e outros altos funcionários do Estado, utilizam transportes públicos ou veículo próprio quando não estão oficialmente em serviço. O seu ordenado mensal oscila, ao equivalente em euros, entre cerca de 3000 e 5800. A clareza é absoluta: os vencimentos e despesas de serviço dos magistrados podem ser livremente consultados, a todo o momento, pelo cidadão comum.

Atente-se, pois, no chocante contraste entre a Justiça de um país europeu abastado, desenvolvido, organizado, eficaz e transparente e esta controversa e paradoxal Justiça portuguesa, arcaica, opaca, vagarosa, corporativista e ineficiente. Complicadamente burocratizada e politicamente infectada. De fiabilidade duvidosa. Forte com os fracos e débil com os poderosos. Que se arrasta de recurso em recurso, até à prescrição e ao arquivamento.Dolorosamente dispendiosa para um país empobrecido e pesadamente endividado.

César Faustino, Cascais