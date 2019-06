“Levanta-te do sofá” arranca esta semana

Um mês depois das europeias, o partido criado por Pedro Santana Lopes vai para a estrada com os olhos nas legislativas à boleia de uma carrinha “pão de forma” para recolher contributos. Os melhores serão colocados nas redes sociais para discussão.

Denominada “Levanta-te do sofá”, a iniciativa aposta em oito grandes temas que vão das alterações climáticas à pobreza e exclusão social, passando pelo crescimento económico, melhor Estado, transparência, justiça e combate à corrupção. A iniciativa arranca já esta terça-feira, em Setúbal, com o ambiente e as alterações climáticas na agenda. A ideia é encontrar respostas para “combater um estado poluído”.

A segunda semana (de 8 a 12 de Julho) é dedicada à Saúde, um tema que tem marcado a agenda política em final de legislatura.

A Aliança escolheu o combate à pobreza, à exclusão, às desigualdades e as propostas para habitação para a terceira semana temática de iniciativa “Levanta-te do sofá”, temas que terão algum destaque no programa eleitoral do partido. A coesão territorial e a demografia também fazem parte do roteiro do partido que decorrerá entre os dias 22 e 26 de Julho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O partido liderado por Santana Lopes leva à discussão o crescimento económico, produtividade e fiscalidade, a que chama o combate a um «Estado poucochinho”. Segue-se o combate a um «Estado empenado», que abarca temas como a mobilidade, transportes e infra-estruturas, marcado para a semana de 19 a 23 de Agosto.

A Aliança, que vai percorrer o país de Norte a Sul, dedica a penúltima semana à educação e qualificação (combater o Estado mal educado) e encerra com cinco dias dedicados a «melhor Estado, transparência, justiça e combate à corrupção», entre 2 a 6 de Setembro.

Precisamente um mês antes das eleições legislativas, marcadas para 6 de Outubro, a Aliança apresentará o seu programa eleitoral definitivo.