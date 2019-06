Times New Roman ou Helvetica? Viktor criou curvas diferentes

Esta não é a série que melhor representa o trabalho de Viktor Hertz — pelo menos, é isso que nos garante o designer sueco. Typornography, como lhe chama, são corpos construídos com parêntesis, pontos e vírgulas. "Acho que se tornou popular principalmente porque as pessoas gostam de ver os seus tipos de letra favoritos na forma de rabos", brinca. "É uma coisa tola fazer 100 pénis com diferentes fontes, mas fez-me rir, por isso achei que outros poderiam gostar também. Gosto de criar um tema parvo e executá-lo de uma forma séria."

No Behance, a série de ilustrações de bustos femininos, rabos, mamas, vulvas e pénis, desenhados em mais de 50 fontes, está marcada como NSFW (“Not Safe For Work”). "Várias pessoas também comentaram no Facebook a que se sentiam excitadas ou atraídas sexualmente por aqueles parêntesis a representarem rabos. O que é possivelmente o melhor elogio, porque eu queria explorar se a representação minimal de partes corporais poderia provocar algum tipo de emoção ou reacção." Também queria, muito simplesmente, divertir-se. "E, sim, é semelhante a escrever boobs (mamas) numa calculadora, por isso eu quis manter o projecto o mais simples possível e usar caracteres que a maior parte das pessoas reconhece."

O trabalho que resulta dos tempos livres do designer freelancer de 36 anos é quase sempre satírico e começa com um trocadilho — body types, neste caso. Tem também uma série de logótipos que brincam com empresas — caso estas “fossem honestas”: "ProcaStination" seria um melhor nomes para a PlayStation, por exemplo; "No sex No sleep" para a Netlix; e "Really dare?" para a Ryanair. Também já manipulou capas de revistas protagonizadas por Donald Trump, mas o que mais se aproxima do trabalho que vende a clientes, com ilustrações a duas dimensões, são os posters de músicas feitos com pictogramas. O que não quer dizer que as imagens nesta fotogaleria não o deixem orgulhoso. Brincadeiras à parte.