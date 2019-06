World Padel Tour: Ana Catarina Nogueira fez história, mas perde na final

Na véspera, Ana Catarina Nogueira tinha feito história no padel português, ao tornar-se na primeira jogadora nacional a garantir um lugar na final de um Open do circuito do World Padel Tour, batendo Alejandra Salazar (1.º do ranking) e Ariana Sánchez (4.ª), a melhor parelha da competição, Porém, neste domingo, em Bastad, na Suécia, a padelista do Porto (18.ª) e Paula Josemaría (23.ª) não tiveram argumentos para travar no jogo decisivo dois dos nomes grandes do padel mundial: Marta Ortega e Marta Marrero. As espanholas venceram em dois sets, com os parciais de 6-2 e 6-1.

Após afastarem as duplas Sofia Araújo/Maria Virginia Riera, Nelida Brito/Aranzazu Osoro Ulrich, Gemma Triay/Lucía Sainz e Alejandra Salazar/Ariana Sánchez, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría, que há uma semana tinham chegado aos quartos-de-final do Master de Valladolid, tinham uma missão muito difícil na final.

Pela frente, a dupla luso-espanhola teria Marta Marreno, que repartia com Alejandra Salazar a liderança do circuito, e Marta Ortega, que ocupava a quarta posição do WPT com os mesmos pontos de Ariana Sánchez. No currículo, as espanholas apresentavam uma taxa de sucesso este ano no WPT de 86% e terminaram a época passada com a conquista do cobiçado Master Final, torneio onde apenas jogam as oito melhores duplas e que Ana Catarina Nogueira ficou mais perto de disputar após a excelente prestação em Bastad.

Com o favoritismo todo do seu lado, “as Martas”, como são conhecidas no mundo do padel, não se ficaram apenas pela fama e tiveram também o proveito. Sempre com um ritmo elevado, Marta Ortega e Marta Marrero não demoraram a quebrar o serviço e fecharam o primeiro set com o parcial de 6-2.

No segundo parcial, a história não foi diferente. Logo no primeiro jogo, as espanholas quebraram o serviço a Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría, limitando-se depois a gerir o ritmo da partida até final, perante um óbvio baixar de braços das rivais. No final, Ortega e Marreno garantiram a conquista do Open de Bastad com os parciais de 6-2 e 6-1 em 1h15, assegurando a quarta vitória em torneios do WPT 2019.

O circuito mundial de padel segue agora para Londres, onde haverá um evento de exibição entre 2 e 4 de Julho. Está marcado para 7 de Julho o início do Open de Valência.