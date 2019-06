As traseiras da Califórnia pela fotografia de Henry Wessel

A exposição A Dark Thread do americano Henry Wessel (1942-2018) é um dos momentos altos da nova vida da Maison Européene de la Photographie (MEP), em Paris. O britânico Simon Baker, chief photography curator da Tate Modern desde 2009, assumiu há um ano os destinos da instituição parisiense e recebeu-nos para uma visita à primeira grande mostra de Wessel em França, inaugurada a 5 de Junho. A exposição integra três amplas séries: Incidents (sequência narrativa próxima do storyboard, exposta na Tate, em 2012) e duas novas séries, Sunset Park e A Dark Thread, esta última concebida propositadamente para a MEP e interrompida pela morte do fotógrafo a 20 de Setembro do ano passado.

