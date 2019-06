Eis seis rostos da medicina regenerativa em Portugal

A Universidade do Minho tem apostado na investigação em medicina regenerativa. Tanto assim é que liderou um consórcio internacional que veio a ganhar, em 2016, um financiamento de 15 milhões de euros da Comissão Europeia para a criação de um centro europeu de investigação de excelência com sede em Portugal. As Descobertas – Centro para a Medicina Regenerativa e de Precisão, como é o nome deste megacentro traduzido do inglês para português, reúne, além da Universidade do Minho, outras quatro universidades portuguesas (Porto, Aveiro, Lisboa, e Nova de Lisboa) e ainda a University College de Londres, no Reino Unido.

