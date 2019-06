Ministério Público investiga burla com Vistos Gold em negócio de 40 milhões de euros

O Ministério Público (MP) está a investigar os contornos que envolveram a construção do Centro POAO, o mega-centro comercial chinês grossista, no Porto Alto, Samora Correia, concelho de Benavente, que foi anunciado em 2016 como um investimento de 40 milhões de euros. Este centro funciona como entreposto comercial onde as lojas chinesas se podem abastecer.

