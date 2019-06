Milhares levam arco-íris pelas ruas de Lisboa em marcha de orgulho LGBTI+

O arco-íris da vigésima marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa desceu do Príncipe Real até à Ribeira das Naus levado nas mãos de milhares de pessoas, com tanto de festa como de protesto contra a discriminação quotidiana contra as pessoas lésbicas, gay, bissexuais, transgénero, intersexo e outras minorias sexuais.

A organização avançou que a marcha teve dezenas de milhares de participantes. “Fomos 50 mil, seremos cada vez mais”, afirmou a artista Paula Lovely, mestre de cerimónias do espaço de discursos em que foi lido o manifesto da 20.ª marcha da cidade e onde diversos colectivos e organizações de defesa dos direitos das pessoas LGBTI apresentaram as suas reivindicações, e que contou também com uma intervenção da secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

A marcha, que este ano tem como mote “Ideologia de quê? O nosso género são os direitos humanos”, foi encabeçada por um bloco “histórico”, com duas centenas de figuras de todo o país que fizeram parte da luta pelos direitos LGBTI+ nas últimas décadas.

O percurso, cruzando as artérias estreitas na descida para o Chiado, foi acompanhado por autocarros de dois andares com música, a parte mais exuberante de um desfile descontraído mas marcado por palavras de ordem reclamando igualdade, aceitação e liberdade para as comunidades representadas.

O histórico activista António Serzedelo disse à agência Lusa que “todas as lutas pela igualdade são inacabadas, estando a falar de direitos humanos”, assinalando que, “na periferia, a discriminação é muito maior que na Lapa, no Chiado ou no Príncipe Real”.

“Nas zonas periféricas não se pode andar de mão na mão. Uma coisa é estar em Lisboa, outra é estar em Trás-os-Montes ou no interior do Alentejo, que são zonas muito mais difíceis, onde o machismo e as touradas imperam”, declarou.