Jovem em estado “muito grave” depois de ter caído de um 14.º andar

Um jovem de 18 anos caiu de um 14.º andar de um edifício na Póvoa de Varzim sofrendo ferimentos considerados “muito graves”, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto. O acidente ocorreu por volta das 6h40 deste sábado.

Segundo a fonte do CDOS, o jovem foi inicialmente transportado para o hospital local e posteriormente transferido para o Hospital de S. João.

O Jornal de Notícias, que se deslocou ao local, refere que o jovem se terá sentado no corrimão das escadas do prédio, tendo acabador por cair no fosso. Na altura estava acompanhado por amigos.

Ao que o JN conseguiu apurar, o jovem estaria na brincadeira com uns amigos, quando, às 6h40, depois de terem subido de elevador ao 14.º andar, se sentou no corrimão das escadas interiores do prédio e acabou por cair no fosso. Só parou no rés-do-chão.

“Os amigos — um dos quais morador no prédio — ainda lhe disseram: ‘Olha que vais cair. Ele não terá feito caso. Caiu para trás e só parou cá em baixo”, continuou ao JN uma das moradoras de prédio, reproduzindo o que lhe disseram as autoridades e ainda em choque com o que aconteceu mesmo à sua porta.