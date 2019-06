João Soares fora das listas do PS às legislativas

Foi o próprio João Soares quem anunciou, este sábado, que deixará o seu lugar de deputado na Assembleia da República a partir de Outubro. “Não integrarei as listas do PS para as próximas eleições legislativas”, escreveu o ex-ministro da Cultura de António Costa no Facebook.

João Soares explica que a decisão foi pessoal, não resulta de “nenhum cansaço especial" nem de “vontade de reforma" e que ainda antes das europeias foi comunicada ao secretário-geral do PS, ao presidente do partido e à secretária-geral adjunta. Também não resulta de afastamento dos seus ideais de sempre. “Pelo contrário, continuo firmemente apostado nos combates políticos do PS. Determinado a participar activamente na próxima campanha eleitoral legislativa”.

E desiludam-se os que pensam que esta opção tem a ver com alguma diferença de fundo relativamente à “geringonça”. João Soares escreve que continua firmemente “empenhado no apoio firme ao Governo” que apoiou, apoia e apoiará. “Também à solução política de esquerda que lhe deu solidez parlamentar e tempero político. Apoiante antes mesmo de ter existido, espero possa continuar no futuro.”

Aos 69 anos, João Soares foi presidente da Câmara de Lisboa entre 1995 e 2002, foi candidato à Câmara de Sintra, ocupou a pasta de ministro da Cultura durante seis meses, saindo após um episódio que provocou a primeira remodelação ministerial no Governo de António Costa, e esteve como deputado na quinta legislatura assim como entre a nona e a décima terceira.

“Deixo o Parlamento no final deste mandato com tranquilidade. A mesma com que há anos deixei o trabalho autárquico de muitos anos. Ou uma participação, mais reduzida no tempo, no Parlamento Europeu. Estarei empenhado nas frentes de combate onde julgar, ou julgarem, que posso ser útil. E for oportuno. Com a determinação, entusiasmo, e alegria de sempre. E, felizmente, com boa saúde”, garante o ainda deputado.

“Vou continuar a servir, noutras frentes de luta. Com a mesma energia, e bom humor, de sempre. Espero que ainda por muitos anos”, conclui.