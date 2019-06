Trumpalhadas

Um homem que comanda os destinos da maior potência do mundo, mas que está muito longe de ter o perfil, a fibra, a qualidade de tantos que lhe antecederam no cargo. Que afirma com convicção atoardas, que fariam corar de vergonha o maior dos alunos baldas e pseudo-intelectuais, quando em desespero de avaliação no final de mais um semestre apresenta as mais surpreendentes teorias que atestam tanto da sua inteligência quanto da sua ignorância.