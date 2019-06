As cinco chagas de Cristas

Empolgada com o resultado das eleições para a Câmara de Lisboa, Assunção Cristas já sonhava ser primeira-ministra, agora sonha não ficar em ultimo lugar. Na semana passada fiz uma viagem de autocarro entre o Minho e Lisboa e onde outrora havia cereais e batatas hoje temos eucaliptos a perder de vista. Este é o primeiro estigma de Cristas. Volta e meia lá vem mais uma notícia de um idoso que virou sem abrigo devido à lei dos despejos.Este é o segundo. O terceiro é aquela assinatura de cruz da resolução do novo Banco. Já durante a campanha para as europeias arranjou mais outro ao estender o braço a Mário Nogueira. Este é o estigma dos professores. Quando Nuno Melo se propôs dar voz ao Vox (extrema-direita espanhola) Assunção Cristas devia de imediato ter-lhe cortado a voz. Não o fez e acabou por fazer mais um estigma. Agora meus amigos do CDS há que reflectir já que os estigmas não saram depressa.

Quintino Silva, Paredes de Coura

Uma faixa para autocarros na A5

Para trazer o carro de Linda-a-Velha, Carnaxide ou Queijas..., onde não há linha do comboio, até Lisboa perde-se imenso tempo dentro do veículo, num pára-arranca continuado e stressante até chegar ao Viaduto Duarte Pacheco, Sete Rios ou ao Marquês de Pombal, no final da A5. Se se sai às 7h30 de cada manhã só se chega pelas 9h00 ao Marquês. Se se vem de autocarro (por ex. da Vimeca) perde-se o mesmo tempo. A solução: fácil, económica e rápida nas horas de ponta de manhã e ao final da tarde: é fazer-se uma faixa central na Auto-Estrada 5, limitada por aqueles blocos de cimento, onde não possam entrar os carros ligeiros, e nas horas de entrada ou de saída da capital estas faixas são utilizadas somente por transportes colectivos... Vi esta solução a funcionar entre El Escorial, Segóvia, etc., na A6 a norte de Madrid. Com bilhete em conta, ida e volta, o autocarro a cem à hora na faixa do meio, viam-se bastantes veículos ligeiros parados e o nosso autocarro a chegar (40 km depois em 25 minutos) à Praça da Moncloa para apanhar de seguida o metro. Barato, sempre a andar, sem preocupações do pára-arranca. Eureka! Porque não fazemos coisa igual na A5? Deixo ao critério de quem de direito e saiba beneficiar a população residente nestas freguesias a dez quilómetros de Lisboa.

Adriano José Coelho, Carnaxide

Mais impostos para os mais ricos

Há notícias que, a serem verdadeiras, dão que pensar. Embora seja oriunda dos EUA - sempre de desconfiar, para o bem ou para o mal -, é noticiado que milionários pedem aumento de impostos para os mais ricos, dizendo o multimilionário George Soros que a subida de impostos iria beneficiar todos os americanos e a economia do país. Embora levando em consideração as diferenças abissais em vários aspectos, entre os dois países e dentro da proporcionalidade, seria interessante saber-se a opinião não só dos milionários portugueses como também de consagrados economistas, além de membros do Governo.

Carlos Leal, Lisboa