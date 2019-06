Trump e Kim Jong-un podem reunir-se na zona desmilitarizada

O Presidente dos Estados Unidos desafiou este sábado o líder da Coreia do Norte a encontrar-se com ele na zona desmilitarizada coreana, uma “sugestão muito interessante”, segundo o primeiro vice-ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país.

Choe Son-hui disse que a reunião, a realizar-se, será “outra ocasião significativa para aprofundar ainda mais as relações pessoais entre os dois líderes e em avançar nas relações bilaterais”.

O mesmo responsável acrescentou, contudo, que a Coreia do Norte não recebeu uma proposta oficial dos Estados Unidos para a realização do encontro.

Antes, Trump convidara através da rede social Twitter Kim Jong-un para um aperto de mão na zona desmilitarizada coreana, durante a visita que o Presidente norte-americano vai fazer à Coreia do Sul.

Trump deverá voar ainda este sábado para a Coreia do Sul para uma visita de dois dias depois da sua participação na cimeira do G20 em Osaka, no Japão.