Há memórias para partilhar com os netos no Club Med Balaia

Não se entra de qualquer maneira, é preciso pedir permissão ao segurança, que confirma se temos reserva e abre a cancela. À chegada somos saudados em francês pelos bagageiros, o mesmo idioma com que somos cumprimentados na recepção. Na tentativa de falarmos em português e de não sermos compreendidos, acabamos por nos expressar em inglês. Estamos no Algarve, em Albufeira, no Club Med Balaia e a chapa identificativa da recepcionista tem várias bandeirinhas. Aquelas dizem-nos que idiomas fala. Nenhuma é a de Portugal.

