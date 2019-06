Minsk 2019: Terceiro ouro de Portugal alcançado na areia

Portugal conquistou neste sábado a medalha de ouro no futebol de praia nos Jogos Europeus, ao bater a Espanha na final, por 8-3. Foi o terceiro título da comitiva portuguesa em Minsk e a primeira vez que a modalidade subiu ao mais alto lugar do pódio na competição, depois do bronze alcançado em Baku, em 2015.

O primeiro período foi controlado pela selecção espanhola, que inaugurou o marcador logo aos 1m15s, por Llorenc Gómez, tendo ampliado a vantagem já perto do final, por Javier Torres (6m10s).

Mas a resposta portuguesa seria contundente. Bernardo Martins reduziu logo aos 2m25s do segundo período, cabendo a Leonardo Martins dar a volta ao marcador (4m30s e 9m12s). Antes do apito do árbitro, foi o guarda-redes Andrade a fazer o 4-2, com a bola a desviar ainda num defesa espanhol.

A pressão estava agora sobre o meio-campo espanhol e tornou-se ainda mais sufocante quando Madjer, com dois segundos apenas do terceiro período, assinou o 5-2, com um grande remate de longe. Espanha tentou reagir, mas seria novamente Portugal a marcar, com Leonardo Martins a assinar um hat-trick.

A seis minutos do fim, Jordan fez, de livre, o 7-2, e levou o seleccionador espanhol a trocar de guarda-redes. Mas a selecção portuguesa estava imparável e chegou ao 8-2 por Bernardo Martins, com um chapéu perfeito que confirmou a superioridade nacional. Antonio Mayor ainda reduziu a pouco mais de três minutos do fim, mas o vencedor estava encontrado.

O ouro obtido pelo futebol de praia junta-se ao dos 100m (Carlos Nascimento) e da prova feminina de singulares em ténis de mesa (Fu Yu) nestes Jogos Europeus. No total, Portugal soma agora 15 medalhas na competição, graças também ao duplo bronze deste sábado (no karaté e no ténis de mesa).