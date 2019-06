Minsk 2019: Ciclistas Rui Oliveira e João Matias quintos em madison

Os ciclistas Rui Oliveira e João Matias terminaram no quinto lugar a prova de madison dos II Jogos Europeus, a apenas um ponto do quarto, mas longe do pódio, em Minsk.

A dupla lusa somou 24 pontos, a um da Bélgica, quarta, numa competição que terminou com o triunfo da Suíça (43 pontos), seguida da Holanda (41) e da Áustria (37).

Na perseguição individual, João Matias foi sétimo, com 4m23,606s, a mais de cinco segundos da luta pelo bronze.

Em omnium, Maria Martins também foi sétima, contabilizadas as quatro provas, somando os mesmos 91 pontos da sexta, bem longe da vencedora, a holandesa Carljin Kirsten, com 150, que bateu a russa Evgenia Augustinas (123) e a italiana Elisa Balsamo (120).