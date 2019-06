História no padel português: Ana Catarina Nogueira garante primeira final no WPT

Pela primeira vez, Portugal vai ter um jogador a disputar uma final de um torneio que faz parte do circuito do World Padel Tour. Ana Catarina Nogueira, fazendo dupla com Paula Josemaría, derrotou na manhã deste sábado em Bastad, na Suécia, Alejandra Salazar (1.º do ranking) e Ariana Sánchez (4.ª), a melhor parelha da competição, em três sets: 6-4, 3-6 e 6-3.

É um grande feito para o padel português e deixa Ana Catarina Nogueira mais perto de terminar a época no top-16 e, dessa forma, garantir a presença no Master Final de Barcelona, em Dezembro.

Depois de conseguir uma excelente presença nos quartos-de-final do Master de Valladolid na semana passada, onde foi precisamente batida por Alejandra Salazar e Ariana Sánchez, que acabariam por vencer a prova em Espanha, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría fizeram um excelente jogo e, após três duros sets, asseguraram a final.

Após afastarem as duplas Sofia Araújo/Maria Virginia Riera e Nelida Brito/Aranzazu Osoro Ulrich, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría seguiram directamente para as meias-finais com a lesão da espanhola Gemma Triay, sétima do ranking da WPT.

Porém, contra a dupla Salazar/Sánchez que, juntamente com Marta Ortega e Marta Marrero, têm dominado o WPT, as padelistas do Porto e de Valladolid mostraram estarem cada vez mais fortes.

No primeiro set apenas um break bastou para a dupla luso-espanhola ganhar por 6-4, mas com o evoluir da partida o desgaste de ambos os lados começou a fazer-se sentir, as quebras de serviço tornaram-se mais frequentes e Alejandra Salazar e Ariana Sánchez reagiram, vencendo o segundo set, por 6-3.

Com tudo adiado para o terceiro set, o cenário de repetir-se o que tinha acontecido na semana passada em Valladolid, quando a portuguesa foi afastada pelas mesmas rivais nos quartos-de-final em três sets, parecia realista, mas, tendo ao seu lado uma Paula Josemaría em excelente plano, Ana Catarina Nogueira fez história para o padel português: após mais de duas horas de jogo, a atleta do Porto garantiu a conquista do terceiro set (6-3) e, neste domingo, marcará em Bastad pela primeira vez presença num grande torneio do WPT.