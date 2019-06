Assembleia geral do Sporting suspensa após agressões

As convulsões do último ano serenaram no Sporting, mas as assembleias gerais (AG) do clube continuam agitadas. Pelo menos. Como aconteceu este sábado na reunião magna, no Pavilhão João Rocha, para a aprovação do orçamento da próxima temporada, interrompida e provisoriamente suspensa, após agressões entre sócios. Um dos quais terá sido agredido por um segurança privado do presidente Frederico Varandas.

O responsável máximo “leonino” discursou no início dos trabalhos, sendo brindado com aplausos e vaias. O clima tenso prosseguiu até chegar a vias de facto, levando o advogado Rogério Alves, presidente da Mesa da AG a suspender os trabalhos. Pelo meio, ouviram-se gritos a pedir a demissão de Varandas por supostos apoiantes do anterior líder Bruno de Carvalho.

Antes, alguns sócios pediram uma auditoria à Comissão de Gestão e propôs-se que passasse a realizar-se uma segunda volta nas eleições.