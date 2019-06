O que fazem as aves durante o Verão?

Estes dias significam descanso e uma pausa no meio da azáfama do ano para muitos de nós, mas, para grande parte das aves, são uma altura de grandes desafios, afirmam os especialistas.

Nesta altura do ano, as aves “procuram sobreviver, acima de tudo”, diz João Eduardo Rabaça, investigador da Universidade de Évora e coordenador do LabOr-Laboratório de Ornitologia.

“Em Julho e Agosto, nas nossas latitudes, já terminou a reprodução para a maioria das aves selvagens, sobretudo nos ecossistemas terrestres”, nota este especialista. Mas isso não significa o início da vida fácil.

Para boa parte das aves, “o período de dependência dos progenitores, a partir do momento em que as crias saem do ninho, é muito curto”, acrescenta Gonçalo Elias, coordenador do portal Aves de Portugal (www.avesdeportugal.info). “Para a maioria das espécies, esse período varia entre duas e três semanas. Depois disso, estão por sua conta.”

Chegadas a Julho, “a esmagadora maioria das crias já não anda com os pais e tem de se desembaraçar sozinha à procura de alimento”, explica.

Entre as mais de 100 espécies residentes em Portugal — como pardais, melros, pintassilgos, gaios e outras aves que passam o ano todo no nosso país — é agora que muitos juvenis partem em busca de territórios para se estabelecer. “Dispersam e procuram sobreviver um dia de cada vez”, nota João Eduardo Rabaça. Para os adultos, estes dias são também exigentes, pois é agora que se dá a muda parcial ou total de plumagem, a chamada “muda pós-nupcial”, o que representa um gasto de energia importante.

Feitas as contas, diz este especialista, algumas aves “aumentam o seu metabolismo basal diário em 15% para dar resposta às exigências da muda das penas”. “Isto afecta tanto aves terrestres como aquáticas. Em Julho, uma grande parte da energia é canalizada para este processo de renovação da plumagem”, nota Gonçalo Elias.

A muda das penas acontece porque, explica João Eduardo Rabaça, “as inúmeras viagens de ida e volta que os adultos realizaram para alimentar os pintos provocaram um desgaste apreciável na plumagem”.

Cada vez mais gordas

Os meses de estio são também altura de acumular as reservas de “combustível” para a longa viagem das aves migradoras. Quase sempre, o destino final são os territórios de invernada a sul do deserto do Sara, como no caso dos abelharucos e dos andorinhões-pretos.

É que à medida que os dias ficam mais curtos face à duração das noites, as aves migradoras sentem alterações hormonais que provocam uma mudança de comportamento. Por exemplo, “uma maior ansiedade e a tendência para ‘comerem muito’ (hiperfagia), o que implicará um aumento do peso e a deposição de gorduras no corpo, que serão utilizadas como combustível durante a viagem que se aproxima”. Na verdade, sublinha o coordenador do LabOr, “o aumento de massa gorda pode ser de 50%!”

Entretanto, a procura de alimento faz também com que, em Portugal, esta seja uma boa altura para encontrar grandes bandos de aves aquáticas. “É frequente verem-se concentrações de dezenas ou até centenas de patos-reais, mergulhões, galeirões e outras espécies aquáticas. E podem deslocar-se de uns locais para outros, em função dos níveis de água e da disponibilidade alimentar”, descreve Gonçalo Elias.

Em Julho, por exemplo, “podemos encontrar grandes concentrações de patos, gaivotas, garças, cegonhas, colhereiros e outras espécies em locais onde haja água abundante, nomeadamente arrozais, açudes, lagoas, barragens e até as estações de tratamento”. Sugestões? Os arrozais da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e os arrozais do Mondego, açudes e barragens do Alentejo e a reserva de Castro Marim, no Algarve.

Cainismo e demasiado calor

Por estes dias, algumas aves permanecem ainda no ninho. É o caso das crias das águias-imperiais-ibéricas, que normalmente começam a voar entre o final de Julho e Agosto.

E se a época de reprodução por si só é exigente, uma sucessão de dias mais quentes do que o normal para a época pode tornar-se demasiado difícil. Foi o que aconteceu há dois anos com algumas crias de águia-imperial-ibérica seguidas pelo projecto LIFE Imperial, coordenado pela Liga para a Protecção da Natureza, com o objectivo de recuperar esta espécie em Portugal. O calor excessivo aliado à falta de presas típicas destas aves — coelhos, perdizes, lebres e répteis, entre outros — levou a que as crias não conseguissem retirar água suficiente dos alimentos levados pelos progenitores.

Num dos casos, devido a uma sucessão de dias com temperaturas acima dos 40ºC, em Junho, duas pequenas aves foram empurradas pelo irmão para fora de um ninho em Mértola, recorda Paulo Marques, coordenador do LIFE Imperial. Uma situação de “cainismo” — termo inspirado na história bíblica de Abel e Caim — que na altura foi resolvida com a recolha da ave mais frágil, transportada para um centro de recuperação e mais tarde devolvida ao ninho. A outra cria conseguiu entretanto regressar pelos próprios meios.

“Este ano, ainda é muito cedo para fazer um prognóstico”, comentou Paulo Marques. Mas, para muitas aves, o Verão significa ter de sobreviver todos os dias.