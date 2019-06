Cinco maneiras de ajudar as aves

1. Seja voluntário num centro de recuperação

“O Verão é a altura do ano em que mais precisamos de voluntários”, diz Samuel Infante, do CERAS — Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens, em Castelo Branco.

Nesta época, o centro enche-se de animais, na maioria crias cujos primeiros voos não correram bem. “Chegam-nos aves que foram atropeladas, que colidiram com linhas eléctricas, que ficaram presas em arame farpado, subnutridas ou órfãs.”

Também o calor em excesso pode causar quedas ou saídas precoces do ninho, como no caso das águias e andorinhões, diz Ricardo Brandão, do CERVAS — Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens, em Gouveia.

Por isso, uma forma de ajudar é inscrever-se como voluntário e ajudar a alimentar e a cuidar das aves ou participar nas libertações das aves recuperadas.

Saiba mais: esta é a lista dos centros de recuperação de espécies selvagens em Portugal.

2. Construa um charco

A falta de água é um problema maior para as aves do que o calor por si só. Criar um charco “é sempre importante, não só pelo acesso à água mas também, e principalmente, por aumentar a biodiversidade local, o que irá beneficiar vários grupos de animais”, sugere Ricardo Brandão.

A disponibilização de água de uma forma mais artificial, com recipientes, terá um “efeito positivo muito residual e, por vezes, até pode causar acidentes, como o afogamento de aves”. Por isso, é preferível criar zonas naturais com água, como os charcos.

3. Participe na monitorização de aves

Durante o Verão há dois projectos onde participar. O III Atlas das Aves Nidificantes (2015-2020) decorre até 15 de Julho. Este censo, que reúne várias entidades portuguesas, está a fazer um levantamento da distribuição e abundância das aves que se reproduzem em Portugal. Para participar, é preciso inscrever-se, para lhe ser atribuída uma área a monitorizar.

O outro projecto é o LIFE Imperial — Conservação da águia-imperial-ibérica em Portugal. Os conservacionistas que estão a tentar travar a extinção desta ave de rapina precisam dos seus registos da espécie. “As suas observações desta ave de rapina, uma das mais ameaçadas da Europa, fornecem dados muito úteis ao projecto”, explicam.

Saiba como participar: spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/atlas-nidificantes e lifeimperial.lpn.pt

4. Resgate aves que estão mesmo em perigo

Nem sempre é fácil perceber se a cria de ave que encontramos no chão precisa de ajuda. Na maioria das vezes, o melhor é interferir o menos possível. “Não retire a cria do local a não ser que ela corra perigo imediato”, aconselha a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA). Contacte um centro de recuperação apenas se a ave ficar “por muito tempo sem ser alimentada”, se “apresentar sinais notórios de debilidade ou lesões”, “se não conseguir localizar o ninho”, “se não detectar os progenitores” ou “se se tratar de um local de grande movimento onde a cria esteja em risco”.

5. Conservar as zonas de refúgio das aves

No Verão, “as aves procuram aumentar o número de horas de repouso, concentrando a maior actividade em busca de alimento nas horas mais frescas do dia”, explica Ricardo Brandão.

Em alturas de maior calor, são cruciais as zonas de refúgio, ou seja, locais frescos, com sombra, perto de linhas de água, e onde as aves possam beber e tomar banho. Por isso, “não destrua linhas de água, não corte vegetação ribeirinha e não provoque incêndios”, sugere o especialista.