Cinco aves para procurar em Portugal

Andorinhão-preto

(Apus apus)

Foto Keta/WikiCommons

Esta ave, um pouco maior e mais escura que as andorinhas, é das que mais tempo passa a deslizar nos céus. É a voar que caça, que se alimenta, que bebe, que acasala e que dorme. E pode voar 20 mil quilómetros durante as migrações.

Se reparar bem, as suas patas são demasiado pequenas e unidas para se empoleirar, como se se tivesse desabituado de um apoio mais terrestre. É uma das quatro espécies de andorinhões que ocorrem em Portugal e a melhor altura para a ver é entre Março e Setembro. A boa notícia é que pode encontrá-la em quase toda a parte, de norte a sul. H.G.

Abelharuco

(Merops apiaster)

Foto Abelharuco Vogt Wolfgang/Pixabay

De cores vivas e tons tropicais, os abelharucos alimentam-se em especial de abelhas e vespas, daí o nome. Chegam a Portugal nos últimos dias de Março, para procriar, e as pequenas aves nascem dois meses depois.

Joana Santos Costa, investigadora na Universidade de Aveiro, explica que os adultos alimentam as crias no ninho, durante 30 dias, e continuam a fazê-lo algum tempo depois. Por isso, evite aproximar-se, para não os perturbar.

O regresso a África acontece em Setembro. Até lá, pode encontrar abelharucos mais facilmente a sul do Tejo, em especial no interior alentejano. São também comuns no Algarve, incluindo a ria Formosa, e ainda no Tejo Internacional. I.S.

Alcaravão

(Burhinus oedicnemus)

Foto Alcaravão Frank Vassen/WikiCommons

Aquilo que mais salta à vista nesta ave é o tamanho dos olhos. Podem parecer excessivamente grandes, e amarelos, mas são muito úteis para esta ave detectar os invertebrados, de que se alimenta durante a noite.

Por estes dias, tente ouvir as suas vocalizações ao crepúsculo (ouça aqui um exemplo: https://www.xeno-canto.org/470376), especialmente em zonas de pousios, terrenos incultos ou em dunas. As estepes cerealíferas de Castro Verde e as dunas e salinas do Sotavento algarvio são dois bons sítios para começar a procurar esta estranha e discreta ave. H.G.

Alfaiate

(Recurvirostra avostta)

Foto Alfaiate AndreasTrette/WikiCommons

É no Verão que o número de alfaiates aumenta em Portugal, com a chegada dos alfaiates migradores do Norte da Europa.

Uma boa forma de distinguir estas elegantes aves, na sua plumagem branca e preta, é reparar no bico. Este é comprido, esguio e curvo, muito eficaz para apanhar camarões, caranguejos-verdes e pequenos peixes, como os cabozes. O bico das fêmeas é ainda mais encurvado do que nos machos.

Esta espécie, que pode concentrar-se em bandos de centenas de indivíduos, é um dos símbolos dos estuários portugueses. O rio Tejo e o litoral algarvio são duas excelentes opções para quem os quiser ver. H.G.

Borrelho-de-coleira-interrompida

(Charadrius alexandrinus)

Foto Borrelho-de-coleira-interrompida Mike Charita/WikiCommons

É uma ave pequena e um pouco irrequieta. Experimente identificá-la observando com atenção a “coleira” que tem ao pescoço. Tal como o nome indica, não está completa.

Os borrelhos-de-coleira-interrompida encontram-se em Portugal ao longo de todo o ano, em especial em salinas e também nas dunas de vastas praias arenosas, onde nidificam. As primeiras posturas acontecem em Março e Abril, normalmente com três ovos por ninho.

Procure estas aves ao longo de todo o litoral, em especial nos estuários do Tejo, Sado e Mondego, na ria de Aveiro e ainda no estuário do Alvor, na zona de Portimão. I.S.