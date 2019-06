Fadista Carlos Leitão revela tema de disco a sair em Setembro

Alentejano nascido em Lisboa, há 39 anos, Carlos Leitão, fadista e também compositor, tem gravado os seus discos em torno de uma ideia de casa. O primeiro chamou-se Quarto (2013) e o segundo Sala de Estar (2017). Agora prepara o terceiro, a lançar em Setembro, cujo título será Casa Vazia. É desse disco que se antecipa aqui o primeiro tema Dona Maria Dilema, com letra de Salvador Sobral e música de João Só. Fala de uma “Maria” de 60 anos, que, sentindo-se mal-amada pelo marido, se apaixona por outro homem. Com Carlos Leitão (voz) estão Henrique Leitão (na guitarra portuguesa), Luís Pontes (na viola de fado) e Carlos Menezes (no baixo acústico).